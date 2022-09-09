台北市人口數已跌破250萬人，但有議員卻發現，北市府人事費從2014年柯文哲上任至今反增加16億，公務員增1750名，祕書處人力編制更是史上最多達到164人，打臉柯曾說公務人員冗事太多，約聘雇總數要控制等語，北市府祕書長陳志銘表示，公務員每年調薪，人事費才逐年調升，祕書處編制最多，則因作業方式不同有人力需求。

簡舒培指出，台北市人口從2015年的270萬4810人，掉到2022年8月為246萬1695人，反觀北市府2022年人事費不減反增，與柯上任的2014年相比，增加16億，在僱員方面，則增加1750名公務人員，其中，公務人員956人、聘用人員610人，約僱人員184人。

簡舒培也發現，祕書處人力編制史上最多達164人，在2014年前市長郝龍斌任內，公務人員加約聘僱有151人，柯文哲任內的2019 年到2020年從147人增至159人，約聘僱從22人增至29人，到今年要卸任，約聘僱增至36人，甚至還成立府級專案執行小組，從各局處調48人到祕書處支援。

簡舒培批評，柯文哲在2015年曾說公務人員冗事太多，約聘雇總數要控制，對各局處如此要求，但祕書處編制人力卻增多，無疑是在打臉自己，她也直言，要幫台北市民要一個公道，為何柯用那麼多人，花那麼多人事費，市政成績卻這麼差。

簡舒培接著說，北市公務人員每年有約2000多人離職，且公務員不好考，但在柯執政下，去年就有269人選擇辭職，而不是商調，且每年公務員需求與實際報到人數差額增大，去年需求1359人，僅來1015人，缺額344人，代表台北市留不住人。

柯文哲表示，統計上看來，每年離職人數都在下降，總異動率也下降，代表大家慢慢習慣。人事處說明，2015年至2021年各年度離職人數及離職率呈下降趨勢，平均離職率為7.57％，每年離職及新進人數約2000多人，為人力自然新陳代謝。

陳志銘指出，人事費一定逐年調升，因為公務員每年都會調薪，到下一任市長也是此趨勢，祕書處人力編制史上最多，則因作業方式不同，像以前副祕書長要核稿，現在則要接專案，才需要跨局處協調人力。