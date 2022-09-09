美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)說，台灣周邊發生軍事事件仍然是一個「確切威脅」，因為中華人民共和國並沒有排除侵略台灣的選項，行政當局對一個有關台灣的大型跨黨法案部份內容「有些擔憂」，白宮正在與國會進行溝通，以期能更有效地改善台灣的安全問題。

據《美國之音》指出，蘇利文是一個在《彭博》電視專訪預告中做出上述表示，他說，由於中共並沒有放棄以侵台達成統一的目的，因此台灣周邊出現突發軍事事件仍然是一個「確切威脅」。

報導說，自8月初美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後，中共頻繁在台灣周邊進行軍事演習，戰機頻繁飛越作為軍事緩衝區的台灣海峽中線，引發各界對台海可能發生軍事衝突的擔憂。

蘇利文表示，中國一段時間來在擾亂台灣海峽現狀的立場上有所改變，他們正在採取的軍事活動破壞了和平穩定，但美國的立場卻一直都保持堅定不移和連貫，包括一個中國政策、《台灣關係法》以及美國在1970和80年代與中國達成一致的3個聯合公報。

他強調 ，「從我們的立場來說，它們闡明，不能有單方面改變台海現狀的作為。我們持續如此認為，也會持續頂回任何以武力改變現狀的作為。」

此外，針對美國參議院外委會下週三(9月14日)即將審議由外委會主席、民主黨參議員梅南德斯(Bob Menendez)和共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）共同提出的《2022年台灣政策法》(Taiwan Policy Act of 2022)，蘇利文在受訪的節目中透露，他在錄影當天晚些時候就要和國會議員們討論這個法案。

蘇利文還說說，法案中有一些條文可以有效改善台灣安全，但也有其他部分讓行政當局有所擔憂。

雖然蘇利文在受訪時沒有明確指出法案中擔憂的問題，但《美國之音》暗示，應該是蘇利文曾經提到將台灣指定為「主要非北約盟友」與駐美台北經濟文化表處改名為台灣代表處的問題。美國參議院外委會主席梅南德斯(Bob Menendez)及共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)在共同提出法案的聲明中說，《2022年台灣政策法》是「自1979年的《台灣關係法》之後，美國對台政策最全面的重構」。

報導說，中國政府正在密切觀察台灣政策法的進展。在《2022年台灣政策法》提出後，陸媒《環球時報》隔天即發表社評說，美國將台灣正式指定為「主要非北約盟友」令人不安，因為這「暗示一個美台正式同盟的開始，接下來將會有更嚴肅的安全承諾」，果真如此，那「意味著華盛頓對美中關係採取了倒退的一大步。」中國駐美大使館發言人劉鵬宇則敦促美國國會「停止推進此案」，並同時警告說，中國將採取堅決反制措施。