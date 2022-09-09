中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今，外型甜美可愛，還擁有173公分高挑身材和E及傲人上圍，讓她圈粉無數，平時會透過社群分享生活的她，近日染了新髮色，她也拍了一段22秒影片展現新髮型，儘管沒有過多裸露，但豐滿雙峰在白T襯托下超級兇猛，讓網友看了都快凍未條。

短今近日染了一頭極霧感棕櫚系髮色，而她為了秀新髮色，也特地拍攝一段影片，只見她穿上白色T恤搭配黑色貼身褲，把衣角打結露出一小截白皙肚皮，而上衣也因此變得更貼身，隨著她自信走動，加上回眸微笑，讓她渾圓上圍和完美S曲線一覽無遺，即使包緊緊沒有裸露，依舊性感無比。

短今不露也藏不住傲人上圍曲線。(圖／取自短今IG)

網友見狀大讚「仙女下凡」、「這也太美了」、「為什麼看一看會戀愛」、「原來這麼大」、「太兇了」、「怎麼突然變好漂亮」。短今因擁有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋，而有短今知名，甜美外型加上娜美級身材，讓她擁有超高人氣。

不過人紅是非多的短今，曾被網酸有眼袋、老化痕跡，讓她無奈表示：「同學，那個叫做臥蠶」，甚至遭指她側面看起來很像懷孕，她也不忍了，曬出球場側拍照，證明沒小腹也沒懷孕。