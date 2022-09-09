1名女網友日前發現藏在房間的「壞壞玩具」不見了，原以為被父母當作垃圾丟了，沒想到最後在父母房間發現，還有用過的痕跡，母親後來嬌羞地說父親想要玩點「新鮮的」才向原PO借用，還說會清潔好再還原PO，原PO最後崩潰地將玩具送給父母，怒批真的很荒謬。

該女網友在論壇「Zuvio校園」發文表示，她日前發現自己的2樣「壞壞玩具」（情趣玩具）不見了，因為要價不斐讓她很緊張，遍尋之下最後在父母房間內找到，玩具上面還有「使用過的痕跡」，旁邊還有她的潤滑液，讓她超級崩潰，痛批很噁心，並決定拿「證物」質問父母。

沒想到該女網友的母親嬌羞地說「唉呦就是爸爸想要玩點新鮮的」，才向原PO「借用」，讓原PO當場暴怒說這種東西不能共用，母親說使用前有先消毒過，之後也會消毒完再還給原PO，原PO最後無奈將玩具直接送給父母，事後將此事分享出來，笑說「最後我無力地離開房間，離開那對荒謬的父母房間」。

其他網友留言「爸媽不會自己買？跟女兒搶是什麼概念」、「買新的跟爸媽請款」、「我媽之前發現我的玩具時超級尷尬，還問說那個按摩有用嗎」、「下一篇：為了壞壞玩具離家出走」、「看來媽媽也想色色，叫她幫你買新的不好嗎」、「全家都跟你間接接觸了」、「以後你媽也會偷用你男友」。