有的人天生腦袋聰明，有的則是顏值高，或是家境富裕，一出生就贏在起跑線上，因此也容易招人嫉妒，若是人生勝利組，更是讓人稱羨。《搜狐網》近日分享3個容易引人嫉妒的星座，身邊的人一看到他們，總會怨嘆老天爺不公平。

1.天秤座

天秤座普遍外型都很好，而且熱情又大方，因此桃花運佳，無論到什麼地方，總會吸引他人主動接近，身邊時常有許多異性對他們獻殷勤，但也因為追求者眾多，讓其他人看了非常不滿，甚至認為天秤座只是在利用別人對他們的好，把追求者當成工具人。

2.射手座

許多人通常都會因現實而放棄理想，但射手座卻不同，他們不怕辛苦，也不因命運而低頭，堅持追逐自己的夢想，活得比別人還快樂，最終甚至能完成目標，許多人看到結果時，總是會產生嫉妒心，但卻未想過他們是靠多大的毅力還有樂觀的態度，才能獲得這番成就，射手座就贏在他們擁有樂觀個性，及永不放棄的精神。

3.雙子座

雙子座是12星座中最讓人嫉妒的一個，雙子座非常聰明，他們普遍家境都很好，所獲的資源自然就比別人多，也因為他們腦筋動得很快，所以總是會想出一些歪點子，幫助自己超越別人，取得好成績，不僅如此，他們還喜歡炫耀，有時只是想分享自己的喜悅，但聽在旁人耳裡，卻像是在誇讚自己有多厲害，讓人恨得牙癢癢。