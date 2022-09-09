中秋連假首日，台東富岡漁港湧現搭船人潮。（蔡旻妤攝）

台11線伽路蘭風景區。（蔡旻妤攝）

台11線伽路蘭風景區。（蔡旻妤攝）

台東縣警局關山分局表示，連假期間針對台9線沿線各景點加強交通指揮疏導。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警局關山分局表示，連假期間針對台9線沿線各景點加強交通指揮疏導。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

中秋連假首日，台東天氣晴朗，遊客一早湧現台東富岡漁港，準備排隊搭船前往綠島，客輪業者表示9日共有32班船班往返台東、綠島。台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭指出，適逢最後1波國旅補助及中秋連假，台東旅宿業訂房率達8成。

連假第1天各地都出現旅遊人潮，富岡漁港湧入許多候船民眾，提著行李準備前往綠島；當地旅宿業者開心表示，中秋連假住房率約達8成，而客輪業者指出，9日總共有32班往返台東、綠島的船班負責輸運居民及旅客。另外台11線的伽路蘭風景區也出現不少觀光客欣賞海景並拍照。

潘貴蘭說，台東各地飯店旅宿業訂房率都有8成以上，部分甚至滿房。連假落在周末，加上國旅補助8日是最後1天，大家紛紛把握1300元的住宿補助，向公司請假提前出遊。此外，雖然疫情升溫，但台東景點空曠、氣候宜人，因此觀光業未受影響，「連假幾天住房都很滿」。

根據交通部觀光局統計，自7月15日起推動悠遊國旅補助中，最受歡迎的前5名分別為宜蘭、花蓮、台東、台中、屏東等5個縣市，其中自由行住宿補助使用狀況踴躍，共補助逾170萬間房。

台東縣警局關山分局表示，連假期間針對台9線沿線各景點，如關山親水公園、關山農會米國學校、池上客家園區、池上牧野度假村、鹿野高台觀光茶園、鹿野脫線牧場及台20線向陽森林遊樂區等易壅塞路段加強交通指揮疏導。

警方指出，縣內各省道公路車速平均都有60至70公里，易壅塞路段未出現大批車流造成回堵，旅遊尖峰時段預估10日進入高峰，呼籲民眾可循螢光黃綠色指引標誌行駛替代路線，可避開易塞路段。