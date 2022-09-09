迎接新生兒的到來是許多父母最喜悅的事，但也有人迫於現實只能選擇墮胎，中山附醫法醫科主任高大成日前分享案例，有名墮胎超過40次的女子又再度懷孕，才剛進到診間，就讓負責診斷的老醫生察覺異狀，要她馬上轉診到大醫院，果不其然，在極短的時間內，這名女子就因大出血離開人世。

高大成在節目《震震有詞》中表示，墮胎是有風險的手術，可能會有出血、不孕、胚胎著床困難等情況，而在1977年時，一名老醫生在華西街開設診所，由於當時此區情色產業為數不少，再加上老醫生技術精湛，有信心「只要墮5個以內，大概都不會有問題」，許多想要墮胎的婦女都會慕名而來，就連那時還在婦產科工作的高大成也上門拜師，生意可說是好的一塌糊塗。

高大成回憶道，曾有一名女子墮胎次數高達47次，在診所報到時，老醫生根本「不想拿」，直說：「摸兩下就流出來了」，完全不需要做墮胎手術。而這名女子最後一次出現時，表示自己有噁心、想吐的徵狀，疑似又懷孕了。

女子墮胎多次，讓醫生忍不住直說：「摸兩下就出來了」 。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

不過才沒講兩句話，老醫生馬上察覺她臉色有異，要她即刻去大醫院檢查：「這個危險，妳大出血，會有生命危險」。果不其然，這名女子送醫後才過一個小時，就因為大出血命危，經過搶救後仍回天乏術。