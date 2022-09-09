金門縣議員第2選區13搶7競爭激烈，曾任職縣府觀光處的新人楊育菡今天在官澳老家成立競選服務處，縣議長洪允典替她站台打氣。（楊育菡競選辦提供）

金門縣議員第2選區13搶7競爭激烈，曾任職縣府觀光處的新人楊育菡今天在官澳老家成立競選服務處，縣長參選人李應文替她站台打氣。（楊育菡競選辦提供）

台灣金門同鄉會總會副會長暨新北市同鄉會理事長李德毓授旗，替楊育菡站台加油打氣。（楊育菡競選辦提供）

楊育菡在鄉親的加油打氣下，爭取順利進軍縣議會，平衡東西半島發展的機會。（楊育菡競選辦提供）

金門縣議員第2選區13搶7競爭激烈，曾任職縣府觀光處的新人楊育菡今天在官澳老家成立競選服務處，縣長楊鎮浯、縣議長洪允典、縣長參選人李應文和3鄉鎮長一起替她站台打氣，在400餘位鄉親加油吶喊中，展現前進縣議會的高昂士氣，也為東半島選戰掀起硝煙戰火。

任職觀光處時常與金門觀光大使水獺「阿特」布偶合體，走遍全台行銷國內旅遊的楊育菡，此次在家人和故鄉父老的支持下，毅然轉換跑道投入年底大選，也以她年僅29歲的青春年華，成為東半島最年輕的參選人，備受矚目。

關心地方旅遊和產業發展的楊育菡特地選在縣定古蹟官澳「龍鳳宮」廣場，舉辦競選服務處成立大會，楊鎮浯縣長、洪允典議長和縣長參選人李應文致贈好彩頭，王添泉校長致贈大吉大利和全球董楊童宗親會總會長楊肅元致贈包子、粽子、張光海前議員致贈蒜苗祝福外，並由台灣金門同鄉會總會副會長暨新北市同鄉會理事長李德毓授旗。金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家和金寧鄉長楊忠俊也應邀出席。

另包括盤山村長翁品洋、大洋里長吳有泰、榜林村長楊龍傳、縣議員楊永立、前議員李麗貌、前金沙鎮長黃奕焮和鎮代蔡寶愛及高雄市董楊宗親會、全球董楊宗親會、宜蘭縣同鄉會幹部代表也到場加油打氣，場面十分熱鬧。

楊育菡出身地方世家，父親楊維居是台灣金門同鄉會總會長，她在長期協助服務鄉親下，累積許多實務經驗。此次她端出4大主要政見：「培育返鄉青年人才」、「捍衛高齡人口福利」、「包裝金東特色產業」、「追求東西發展平衡」，兼顧老中青幼的8大目標是監督縣府打造優質生活環境，迎接一個充滿希望的新未來。