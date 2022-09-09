在俄烏戰爭之前，英媒《經濟學人》就形容「台灣是地球上最危險的地方」。財信傳媒董事長謝金河表示，兩岸情勢日益緊張，全民要有備戰的危機意識，台灣的國防預算大幅增加，也將帶動國內軍工產業，可能是景氣向下修正的投資奇兵。

謝金河在臉書以「亂世投資的亮光：軍工產業」為題發文指出，俄羅斯入侵烏克蘭之後，全球的實體戰爭已成地緣政治最迫切的危機，尤其是兩岸的對峙，已成地緣衝突最前線，這三年經濟學人都以台灣作為封面故事報導焦點，暗指台灣是地表上最危險的國度。

謝金河坦言，戰爭從不可能變成可能，全球各國都努力擴張軍備，國防支出都大幅成長，在升息、縮表壓力下，全球股、債市紛紛大跌，但全球軍工股股價卻逆勢大漲，成為景氣向下修正的奇兵。

他分析，這次烏俄戰爭，美國最具代表性的三大軍工股，從洛克希德馬丁、雷神（Raytheon Tech）到Northrop Grumman（NOC），股價漲幅都十分驚人。最近日本的軍工股也大幅上漲，從5大商社到與日本可能建軍有關的三菱重工及石川島播磨重工都出現很大的漲幅。

謝金河認為，台灣沒有太搶眼的軍工企業，但是在國機國造及國艦國造的政策下，漢翔及龍德造船正快速崛起。

龍德造船於1976年成立至今，已經近半世紀，2019年營收首度逾10億元，去年已達22.4億，今年前7月營收又成長55%，有勤益集團及國發基金入股相助，黃守真董事長帶領大家一起打拚，看起來已拚出一片天。

謝金河表示，隨著兩岸情勢日益緊張，全民要有備戰的危機意識，台灣的國防預算大幅增加，相對也將帶動國內的軍工產業，這可能是未來經濟下行最搶眼的投資亮點。