台中市政府交通局考量部分偏遠地區道路狹窄無法行駛公車，推出小黃公車，以計程車替代公車服務，交通局近來依照在地鄉親建議，精進8條路線，新增站點，預計今年9月12日上路，讓民眾使用更方便。

交通局長葉昭甫表示，小黃公車上路以來受到市民肯定，現有15路線服務遍布山、海、屯區，行經豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安等14個行政區、103里，這次精進的路線包括黃4路、黃5路、黃8路、黃10路、黃11路、黃12路、黃13路及黃14路。

交通局說明，今年太平自強新村及霧峰花東新村完成重建入住，考量兩處原民社區沒有公車路線行駛，為讓小黃公車服務更多偏鄉居民，規畫黃5路黃竹線從慈明高中延駛至自強新村，黃8路喀哩線從霧峰郵局延駛至花東新村，讓居民可以搭乘小黃公車至太平光興路、霧峰中正路轉乘市區客運，也可以前往市場購物及學校、醫院等處，完善生活機能。

另外，因為小黃公車服務造成廣大迴響，經過地方鄉親建議及會議討論，交通局已規畫黃10路潭子大富線將起站發車點由大富路一段325巷口調整至雅潭民族路口，並新增5點停靠站點，讓長輩更方便搭乘。另黃11路麗水龍津線則延駛至天母櫻城、裕國社區等處，黃13路客庄菁埔線及黃14路清水塭仔寮線調整行車路線，黃14路並延駛至清水車站，拓展偏鄉交通服務路網。

交通局表示，目前原來的路線會因應地方需求做細部變更，除同步辦理路線站牌的微調作業，也提供實體及數位路線服務資訊，印製各路線的站點、班次服務資訊文宣供各區公所及里長協助發放給里民，民眾也可至「台中市即時公車動態資訊」網站查詢。