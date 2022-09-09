今年底大選除公職人員選舉外，18歲公民權修憲案複決也將投票，而，民進黨台中市議員江肇國9日在街頭掛起台中市議員中首面宣傳18歲公民權看板，藉此表達對年輕人的支持，也呼籲民眾在年底支持修憲案、投下複決同意票。

江肇國在位於西區向上路與忠明路交叉的交通熱點高掛力挺18歲公民權的大型看板。江肇國指出，民進黨爭取18歲公民權將近20多年，終於在獲得其他政黨支持下，3月份在立法院三讀通過，年底需要965萬張同意票，門檻高而困難，年輕人參與公共事務、想要改變革新、替國家做事的熱情不應該被年齡限制，呼籲大家年底踴躍投下同意票。

民進黨青年部目前已啟動「繽紛18路行動」號召國務青街頭宣講，「壯闊台灣」也到各地場所舉辦座談會。江肇國表示，未來除了響應各式活動外，更會著手在選區中籌辦，希望能夠突破同溫層，讓更多人支持18歲公民權的理念。

江肇國說，律法必須跟上時代變遷，18歲在現行《刑法》及2023年起的《民法》都已是成年人，《憲法》卻還沒修正，而18歲已經足夠決定未來社會發展的方向，更是可為自己決定負責的年紀，年輕人可以用青春決定社會的未來，期盼年底18歲公民權修憲案能夠順利通過。