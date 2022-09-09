為了維護空氣品質，高市府環保局今年導入高科技儀器，針對大發、林園、臨海、大社及楠梓工業區執行專案深度稽查，相關單位發現林園工業區3家廠商有揮發性有機物泄漏情事，環保局命3間違規工廠限期改善，並分別依法處以55萬元到135萬元罰鍰。

高市府環保局此次專案稽查，首先使用紅外線氣體顯像測漏儀執行大範圍掃描，找出肉眼看不到的揮發性有機物氣體，再運用火焰離子化偵測器檢測泄漏的揮發性有機物濃度，確認有無超過設備元件加嚴排放標準。環保局此次共執行10家工廠設備元件檢測。

環保局稽查過程共發現林園工業區3間化工廠有設備元件泄漏情形，其中一間更是發現5處泄漏，環保局將對其從重處分135萬元罰鍰，而另外2間工廠也遭開罰55萬元罰鍰，針對3家超標工廠，環保局已邀請空氣汙染專家學者進廠輔導，發現其針對揮發性有機物設備元件管理尚有不足，需加自主管理。

環保局除了要求超標工廠針對老舊元件汰換更新或更換無泄漏型部件，並要求提高自主檢測頻率、降低泄漏濃度，也要求工廠提供短中長期的徹底改善計畫，未來環保局將持續派員加強稽查檢測。