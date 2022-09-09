蘋果iPhone 14系列新機亮相，並沒有全面搭載最新的CPU，iPhone 14和iPhone 14 Plus仍採用上一代A15晶片，只有iPhone 14 Pro/Pro MAX才使用最新的A16晶片。不少網友表示，iPhone14只搭載去年A15晶片，感覺新手機「縮水」，既然如此，不如買iPhone 13還比較便宜，但內行人大揭密，今年A15晶片其實有升級，簡單來說，就是讓iPhone 14變成去年的iPhone 13 Pro。

香港01報導，蘋果去年發表A15處理器（晶片），採用台積電5奈米製程打造，雖然都命名A15，但A15晶片分割成多個不同版本。

iPhone 13、13 mini 的A15晶片在GPU減少了一個核心，即6核CPU及4核GPU； iPhone 13 Pro/Pro MAX版本則是6核CPU及5核GPU。所以在需要大量GPU運作時，如玩遊戲方面，iPhone 13表現會稍遜一點。

這次iPhone 14同樣搭載的是A15晶片，但GPU核心數提升一顆，即6核CPU及5核GPU，也就是讓iPhone 14變成去年的iPhone 13 Pro。

報導指出，外界認為蘋果新機使用舊晶片有兩大原因，一是管理庫存。iPhone 14沿用iPhone 13 Pro的晶片可有效管理庫存，同時節省因供應鏈問題帶來的成本上升。

二是節省成本。蘋果要獲利從精簡成本下手，使用上一代的晶片是最好的方法，如同iPhone 12不再附贈耳機和充電器，對外宣稱為了環保，但更多人認為是為了成本考量。

值得一提的是，iPhone14在美國售價維持去年機型的價格，入門款799美元起跳，最高階iPhone14 Pro Max 1099美元，但台灣售價台幣27900元起跳，比去年貴了2000元。