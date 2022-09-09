曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂「東新會」成員李振豪等人，誘騙85名國人赴柬埔寨獲利1470萬元，檢方起訴後，李振豪等人移送台北地院後，其中李以70萬元交保，檢方不服提出抗告，台灣高等法院認為，李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等人有逃亡之虞等，撤銷發回台北地院重裁，目前庭訊正在進行中。

高院認為，依起訴書所指之被害人與同案被告之證述、卷附及扣案證據，足認李振豪等4人涉嫌接洽、議定價格、分派任務、招募、獲利計算、保管基金零用金、應徵者之接送、支出計算、聯繫接應、協助監視等行為，均犯罪嫌疑重大。

4人均屬集團階層較高之核心人物，較其他成員熟悉集團內部之細節、分工、金流去向，具較高機率與尚未到案之共犯、證人，勾串、滅證。本案涉境外犯罪，且有共犯在逃，並有多數共犯仍在柬埔寨，4人涉犯重罪，難認無逃亡海外之虞，撤銷發回北院更為適當之裁定。