英國女王伊麗莎白二世駕崩,將在西敏寺(Westminster Abbey)舉行喪禮。西敏寺一直是英國君主舉行喪禮或加冕登基的地點,對英國王室來說具重要歷史意義,時間達近千年。

英國女王喪禮在西敏宮附近的西敏寺舉行。英國全境默哀2分鐘。女王將在溫莎城堡(Windsor Castle)的喬治六世紀念禮拜堂(King George VI Memorial Chapel)下葬,長伴她父親喬治六世與早她1年4個月過世的菲立普親王(Prince Philip)身旁。

菲立普親王2021年4月17日葬於溫莎堡聖喬治教堂(St George's Chapel)下方的皇家墓穴(Royal Vault),在女王過世後,將遷葬於喬治六世紀念禮拜堂,和女王相伴長眠。

法新社報導,公元1040年代,英國的盎格魯-撒克遜王朝君主宣信者愛德華(Edward the Confessor)在一座建造於公元960年左右的本篤會修道院原址上,擴建而成一座石教堂。

亨利三世(King Henry III)在1245年下令開工,打造成當今大型哥德式建築風格的教堂。在最初的設計上,這座教堂就是作為君主舉行葬禮或加冕登基之用。

威廉一世(William I)1066年首次在此加冕登基,自此成為數世紀以來的傳統。

伊麗莎白二世1953年在聖愛德華寶座(Saint Edward's Chair)上加冕,她的長子查爾斯也將循此儀式登基。

西敏寺迄今已舉行過38次君主加冕登基儀式。

聖愛德華寶座是英國君主加冕禮使用的御座,在1300至1301年打造成完,寶座下方放置著斯昆石(Stone of Scone),是蘇格蘭歷代國王加冕時使用的一塊砂岩,當年由愛德華一世(Edward I)作為戰利品從蘇格蘭帶回英格蘭。

直到1996年,英國內政部將斯昆石交還給蘇格蘭政府,由其帶回愛丁堡城堡。每次舉行加冕典禮時,再將斯昆石運回放在寶座下。

西敏寺也是英國王室婚禮舉行的地方,其中多數集中在第一次世界大戰之後。1100年11月11日,亨利一世(King Henry I)在此迎娶蘇格蘭的瑪蒂爾達(Matilda of Scotland),創下首例。

伊麗莎白二世在登基前,於1947年在西敏寺下嫁菲立普.蒙巴頓(Philip Mountbatten),也就是後來的菲立普親王。

西敏寺最近一次舉行王室婚禮是威廉王子2011年迎娶女友凱特.密道頓(Kate Middleton)。

威廉王子的母親黛安娜王妃1997年在巴黎發生車禍喪生,她的葬禮是在西敏寺舉行。

在30位英王和女王中,大約有18位埋葬在西敏寺,第1位是宣信者愛德華,最近一次下葬西敏寺的英王是喬治二世(King George II),時間在1760年。

迄今共有大約3330人葬於西敏寺,其中包括英國的貴族、詩人、將軍、政治家、科學家等重要的人物,例如狄更斯、喬叟、山繆.詹森、吉卜林、威廉·威伯福斯、牛頓、達爾文、史蒂芬.霍金。

西敏寺全名是「西敏聖彼得協同教堂」(The Collegiate Church of St Peter at Westminster),是「王室特有」,不受教區及其所在省的管轄,受君主直接管轄。

英國君主擁有英格蘭教會最高領袖(Supreme Governor of the Church of England)的頭銜。