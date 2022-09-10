英國女王伊麗莎白二世駕崩，將在西敏寺（Westminster Abbey）舉行喪禮。西敏寺一直是英國君主舉行喪禮或加冕登基的地點，對英國王室來說具重要歷史意義，時間達近千年。

英國女王喪禮在西敏宮附近的西敏寺舉行。英國全境默哀2分鐘。女王將在溫莎城堡（Windsor Castle）的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）下葬，長伴她父親喬治六世與早她1年4個月過世的菲立普親王（Prince Philip）身旁。

菲立普親王2021年4月17日葬於溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）下方的皇家墓穴（Royal Vault），在女王過世後，將遷葬於喬治六世紀念禮拜堂，和女王相伴長眠。

法新社報導，公元1040年代，英國的盎格魯-撒克遜王朝君主宣信者愛德華（Edward the Confessor）在一座建造於公元960年左右的本篤會修道院原址上，擴建而成一座石教堂。

亨利三世（King Henry III）在1245年下令開工，打造成當今大型哥德式建築風格的教堂。在最初的設計上，這座教堂就是作為君主舉行葬禮或加冕登基之用。

威廉一世（William I）1066年首次在此加冕登基，自此成為數世紀以來的傳統。

伊麗莎白二世1953年在聖愛德華寶座（Saint Edward's Chair）上加冕，她的長子查爾斯也將循此儀式登基。

西敏寺迄今已舉行過38次君主加冕登基儀式。

聖愛德華寶座是英國君主加冕禮使用的御座，在1300至1301年打造成完，寶座下方放置著斯昆石（Stone of Scone），是蘇格蘭歷代國王加冕時使用的一塊砂岩，當年由愛德華一世（Edward I）作為戰利品從蘇格蘭帶回英格蘭。

直到1996年，英國內政部將斯昆石交還給蘇格蘭政府，由其帶回愛丁堡城堡。每次舉行加冕典禮時，再將斯昆石運回放在寶座下。

西敏寺也是英國王室婚禮舉行的地方，其中多數集中在第一次世界大戰之後。1100年11月11日，亨利一世（King Henry I）在此迎娶蘇格蘭的瑪蒂爾達（Matilda of Scotland），創下首例。

伊麗莎白二世在登基前，於1947年在西敏寺下嫁菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten），也就是後來的菲立普親王。

西敏寺最近一次舉行王室婚禮是威廉王子2011年迎娶女友凱特．密道頓（Kate Middleton）。

威廉王子的母親黛安娜王妃1997年在巴黎發生車禍喪生，她的葬禮是在西敏寺舉行。

在30位英王和女王中，大約有18位埋葬在西敏寺，第1位是宣信者愛德華，最近一次下葬西敏寺的英王是喬治二世（King George II），時間在1760年。

迄今共有大約3330人葬於西敏寺，其中包括英國的貴族、詩人、將軍、政治家、科學家等重要的人物，例如狄更斯、喬叟、山繆．詹森、吉卜林、威廉·威伯福斯、牛頓、達爾文、史蒂芬．霍金。

西敏寺全名是「西敏聖彼得協同教堂」（The Collegiate Church of St Peter at Westminster），是「王室特有」，不受教區及其所在省的管轄，受君主直接管轄。

英國君主擁有英格蘭教會最高領袖（Supreme Governor of the Church of England）的頭銜。