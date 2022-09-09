簡千翔擁有英國教育博士學位，參選議員受矚目。（廖志晃攝）

南投縣議員應選37席，總共有69人登記參選，29位現任議員尋求連任；第一選區應選10席有26人角逐，戰況最激烈；第二、四、五選區現任議員都要爭取蟬聯，由於空間有限，選情同樣非常緊繃，如果新人上榜，老將就有落馬危機。

縣議員第一選區（南投市、名間鄉），有曾振炎等5位議員競選連任，還有5席空間，因此新人爭出頭，其中，南投市長宋懷琳及前議員林憶如回鍋參選，還有前南投市民代表會主席張秀枝，及議員于秀英交棒女兒張婉慈參選，都被視為強棒。

前司法院長林洋港的長孫林儒暘，得天獨厚的家世背景，本身條件優異，還有堂哥、縣長林明溱的鼎力支持；民眾黨推出的簡千翔，擁有英國教育博士學位，年輕有理念也受到矚目。

第二選區（草屯鎮、中寮鄉，應選8席）有13人登記參選，現任議員都要參選連任，新人想要爭出線必須加把勁。

第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉，應選5席）有7人登記參選，包括縣議會議長何勝豐等5位議員，都要爭取蟬聯；民進黨提名的陳玉鈴、以無黨籍參選的新秀李廣演，能否突圍成功也成矚目焦點。

第五選區（埔里鎮、國姓鄉，應選7席）有10人登記參選，包括副議長潘一全等7位議員都尋求連任；本屆轉換跑道參選埔里鎮長失利的吳國昌，回鍋參選議員，由於他實力堅強，被視為改變政治生態的關鍵。另外，民進黨原有2席議員陳宜君、葉仁創，下屆增加提名蘇昱誠參選，3人究竟會瓜分或拓展票源，也攸關綠營席次消長。