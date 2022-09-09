桃園青埔6月發生雙屍3命慘案，1名從事移工仲介的泰籍王姓男子，因金錢糾紛在6月8日晚間約好友李姓夫妻談判，並用5萬元找來2名移工納瓦、薩馬，當晚10點16分先將懷孕的妻子用鋼筋砸死後，10點20分又將李男砸死，4分鐘內殺死3命，，6小時後棄屍在青埔，之後3人逃回泰國被逮。

檢方起訴書指出，王姓男子6月8日晚間7時許，約李姓夫妻已討論帳冊為由到辦公室談判，直到晚間10點16分，夫妻倆先抵達後，李妻先進入辦公室，隨即遭2名移工塔納瓦、薩馬以鋼筋打死，李妻過程中曾試圖用手臂擋，但身上仍有9處傷痕，最後因頭皮撕裂傷及腦損傷死亡。

泰籍王姓男子當晚10點16分先將懷孕的妻子用鋼筋砸死後，10點20分又將李男砸死，4分鐘內殺死3命，6小時後棄屍在青埔，之後3人逃回泰國被逮。（資料照）

而不知道妻子已遭打死的李男，在晚間10點20分進入辦公室後，也隨即遭鋼筋重擊頭部，全身共有6處受鈍器傷害，死因為頭皮撕裂傷及腦損傷；2名移工後來以棉被包屍體並放在休旅車上，並在現場清理血跡，由王男在凌晨4時44分將車子開到桃園青埔停放，3人陸續出境回泰國，不過仍陸續被逮。

檢方認為，王男與夫妻是多年好友，並無遭到夫妻言語或暴力刺激，僅因金錢糾紛，就萌生滅門動機，2移工更僅因金錢利誘，就和王男規畫血案，完全不顧女子懷孕，導致一家3口慘死，痛批3人視人命如草芥，惡性重大，且相繼離境，已經符合2公約情節最重大之罪，請法院量處極刑，褫奪公權終身。