中秋月圓人團圓，屏東海生館也充斥團圓氣息，館方延續多年傳統，將在中秋節當天邀請設籍車城鄉的民眾免費入館參觀，藉此回饋地方。（謝佳潾攝）

中秋月圓人團圓，屏東海生館也充斥團圓氣息，館方延續多年傳統，將在中秋節當天邀請設籍車城鄉的民眾免費入館參觀，藉此回饋地方。（謝佳潾攝）

中秋月圓人團圓，屏東海生館也充斥團圓氣息，除企鵝因適逢繁殖季、紛紛與另一半回到巢穴團圓外，館方也延續多年傳統，將在中秋節當天邀請設籍車城鄉的民眾免費入館參觀，藉此回饋地方，約大家一起回到海生館慶團圓。

屏東海生館指出，每年7月底8月初即進入企鵝繁殖季，企鵝們無不使出渾身解數追求心儀的另一半，盼取得對方一個點頭、與之相守一生，中秋節時分，企鵝的浪漫故事仍在進行中，並應景地會跑到缸內後方「團圓」，遊客一入館就能感受到滿滿的粉紅泡泡。

飼養員笑稱，中秋節前後，企鵝展示缸會出現奇特的「團圓」畫面，許多企鵝會聚集在缸內後方「團圓」，其實這是特別用隔板幫企鵝打造的海景套房，讓每對企鵝情侶都可以在裡頭用石頭搭建出各自的巢穴，孕育下一代。

此外，因為有些企鵝已陸續產蛋，也因此營造出另種團圓溫馨感，飼養員說，牠們會或站或趴在後方巢穴守候彼此，所以遊客也能看見一對對企鵝共同守護家庭的甜蜜景象。

除了企鵝團圓萌樣超吸睛，海生館也延續多年貼心傳統，將在中秋節當天邀請設籍車城鄉的民眾免費入館參觀，海生館表示，海生館被許多遊客列為必拍景點，為回饋地方鄉親的相挺，館方每年都選在中秋佳節招待鄉親，一起回海生館慶團圓，一同度過別具特色的中秋節。

海生館稱，今年推出的「極境漫遊66.5度」全新極地展示，除沉浸式投影的五感體驗令人彷彿走入真實極地環境外，也吸引許多網美拍出各式美照，成了特別的「海生館賞極光」景點，相信這股網美風潮也將在中秋連假產生漣漪，成為遊客拍照打卡熱點。