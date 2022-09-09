身為日不落帝國的女王，伊莉莎白二世擁有的皇冠、珠寶自然不少，提到最具代表性的珠寶，絕不能錯過全世界最大顆的鑽石「庫里南」（Cullinan），這顆在1905年於南非庫里南礦場開採的鑽石，重達3106克拉，後來由南非第一任總理路易斯博塔購得，作為獻給英國國王愛德華七世的66歲生日賀禮。

這顆裸鑽被切為9顆鑽石，分別以庫里南一世至九世命名，最大顆的庫里南一世重達530.2克拉，也被命名為「非洲之星」，被鑲嵌在英國皇室權杖上，庫里南二世重達317.4克拉，則鑲在英國皇家帝國皇冠上，成為英國皇室權威的象徵，平日陳列在英國倫敦塔的珍寶館供人參觀。

全世界最大鑽石「庫里南」切割成愛心形狀的庫里南五世鑽石胸針，是伊莉莎白女王最珍愛的胸針之一。（擷自英國皇室IG）

剩下的庫里南鑽石，有的鑲在瑪麗皇后的皇冠上，也有被打造成胸針與戒指，其中愛心形狀的庫里南五世胸針，是伊莉莎白女王最珍愛的胸針之一，經常佩戴它出席重要場合。

英國女王平日偏愛各色套裝，並搭配珍珠項鍊和耳環，以及一枚珠寶胸針，胸針的色調與款式會與套裝搭配，成為最大的亮點，例如一款由Boucheron打造的海水藍寶鑽石雙胸針，是1944年女王18歲生日時，父親喬治六世與伊莉莎白王后送給她的生日禮物，歷經近80年仍經常配戴，可見珍愛的程度。

女王經常佩戴由Boucheron打造的海水藍寶鑽石雙胸針，是1944年女王18歲生日時父母送她的禮物。（擷自英國皇室IG）

女王佩戴的胸針都有意義，例如走訪加拿大時，她選擇佩戴楓葉造型的胸針，在威廉王子與凱特王妃婚禮上，女王則佩戴由Garrard打造的True Lover’s Knot鑽石胸針，代表對新人的祝福。

伊莉莎白二世在威廉凱特大婚時，佩戴True Lover’s Knot鑽石胸針，代表對新人的祝福。（擷自英國皇室IG）

今年為慶祝女王登基70周年，皇室特別在溫莎城堡舉辦展覽，展出女王在重要場合穿戴的禮服與胸針，其中有一套四款胸針分別代表英國的四個領地，分別是英格蘭的玫瑰、威爾斯的水仙花、蘇格蘭的薊和北愛爾蘭的三葉草。

伊莉莎白二世的胸針都有象徵意義，圖為象徵英格蘭的玫瑰胸針。（擷自英國皇室IG）

伊莉莎白二世的胸針都有象徵意義，圖為象徵威爾斯的水仙花胸針。（擷自英國皇室IG）

伊莉莎白二世的胸針都有象徵意義，圖為象徵北愛爾蘭的三葉草胸針。（擷自英國皇室IG）