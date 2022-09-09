中秋節不只要烤肉賞月，吃月餅和柚子更不可少，不過月餅屬於高糖、高熱量食物，對於糖尿病患者來說，吃了容易造成血糖飆升，影響到病情。醫師提醒，無論哪一種口味的月餅，糖尿病患者都應少吃，不過可以淺嚐味道，並分享3招糖友安心吃月餅的方法。

優康家診所院長謝明家在臉書粉專「謝明家醫師」指出，月餅是高糖、高熱量食物，雖然一年只吃一次，但糖友可不能因此卸下警戒，淺嚐味道即可，掌握3招撇步安心吃，第一是吃月餅同時，要減少主食的攝入；第二、不要貪嘴吃一整塊，應將月餅切成4到8份，與家人分享；第三則是吃完月餅後，要進行適當運動。

至於糖友要如何選月餅，謝明家院長表示，主要是看種類，目前市面上的月餅，主要以重糖「廣式月餅」、重油「台式月餅」及相對低油糖的「冰皮月餅」為主，脂肪含量是「台式＞廣式＞冰皮」，而含糖量則是「廣式＞冰皮＞台式」。

謝明家院長說，以熱量上來看，廣式和台式月餅的卡路里差不多，冰皮熱量則相對較低，不過無論哪種口味的月餅，幾乎都是高糖、高脂、高熱量，糖友應盡量少吃，嚐味道感受節日氣氛就好，可別因為貪嘴，過了一個佳節也把健康搞壞。