現場不少民眾挑選螃蟹。（李奇叡攝）

中秋連假來臨，也是螃蟹肥美的季節，每年萬里區漁會產銷班都會在野柳漁港藍色公路候船亭舉辦「野柳假日活蟹市集」，今年的市集活動於今日登場，開市前產銷班推出百份2斤活蟹福袋，每斤價格是市價的一半，下午2時開賣，將近150人排隊搶購，不到1小時就搶購一空，人氣驚人，有民眾甚至早上9時30分就到現場排隊。

漁業處表示，活蟹市集一直都是愛蟹饕客最關心的產地活動項目之一，因此開市前三周就有民眾詢問開市日及福袋內容，產銷班林媽媽也表示，自己平時沒有使用臉書或是通訊軟體，但因為有太多熟客詢問活動內容，因此她在指導下申請帳號、拉群組，讓饕客獲得第一手萬里蟹消息。

漁業處說，活蟹市集的萬里蟹是從捕蟹船下來第一手，價格品質相對划算與穩定，現場還有提供代客蒸煮的貼心服務，讓民眾可以馬上吃到新鮮萬里蟹。

漁業處指出，今年度市集會持續到11月27日，於每周例假日的早上9時到下午4時舉辦，地點就在野柳漁港藍色公路候船亭下，因為海蟹屬天然捕撈，天氣不佳或賣完會提早收工，有興趣的民眾可以先上萬里蟹官方粉絲團「螃蟹快報」確認最新消息。

漁業處強調，秋天是北海岸最美好的季節，除了今天開市的野柳假日活蟹市集，還有龜吼漁夫市集、富基魚市、淡水漁人碼頭，以及沿途的合作餐廳，都有供應最新鮮的萬里蟹或料理，民眾可以在假日市集採購，現吃或是帶回家烹煮都好吃，另外現場也有販售水煮小卷、章魚或白蝦等料理。