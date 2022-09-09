中秋連假首日迎來好天氣，許多民眾紛紛出遊，桃市府觀光旅遊局在市內設置23處景點人潮警示燈號，其中永安漁港、大溪老街、拉拉山、竹圍漁港等地都湧入大量遊客，中午後人流燈號數值接近黃色警示，漁會初估營收將比平時周末多約4成，另據統計，今桃園湧入最多遊客的景點為青埔休閒遊憩區。

永安漁港今日中午過後，景點人潮警示燈號數值一度逼近70％黃色人流警示，為當下全桃園景點數值最高者。中壢區漁會總幹事黃德汶指出，連假首日天氣非常好，許多民眾到永安漁港採買魚貨和烤肉食材，初估商家營業額比平常假日多出2至3成。

竹圍漁港商家則是連假前備妥魚貨，今也湧入大量人車，景點人潮警示數值維持約30至50％綠色燈號，竹圍漁港內部人員預計今、明2天都能迎來人潮，商家營收預計能比平時的周六多出4至5成。

因應出遊人車潮，楊梅、大園警分局也針對永安漁港、新屋綠色廊道與竹圍漁港周邊重要道路實施交通疏導分流措施，加強路況巡邏外也以廣播提醒用路人改道，另派義交在重要路口導引車流，維護行車順暢。

據觀旅局統計景點人流，擁有華泰名品城Outlet、Xpark與橫山書法藝術館的青埔休閒遊憩區，今共迎來約4.5萬人次遊客，其次為大溪老街約1.4萬人次、竹圍漁港與石門水庫風景區也有約1萬人次，預估明日也將迎來不少遊客。