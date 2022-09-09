前民進黨立委鄭寶清因登記參選桃園市長，民進黨中評會8日決議開除他黨籍。桃園市長選戰，無黨籍鄭寶清、國民黨張善政，民眾黨賴香伶、民進黨鄭運鵬呈現4人競逐局面。YouTuber「桃園孫先生」9日在蘆竹區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政獲得42票、鄭運鵬29票、鄭寶清10票、賴香伶則拿到4票。

桃園孫先生9日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問民眾「桃園市長會投誰？」結果，張善政獲得42票、鄭運鵬29票、鄭寶清10票、賴香伶4票。

支持鄭寶清的人表示，「 真人」、「對桃園比較了解，他在桃園已經幾十年了」、「我覺得'他才真的留在桃園的人，我的第一個目的是不希望鄭運鵬上」。

支持張善政的人則'認為，「比較敦厚誠實，比較沒那麼像政治人物，看起來比較善良」、「他當過行政院長，有行政資歷」、「他是正直的人，信用方面OK，不像有些人顛三倒四」、「他的學歷是真的，他以前在行政院長的時候，有目共睹」、「他比較善良」。

支持賴香伶的人表示，「要換人來做做看，支持民眾黨」。

支持鄭運鵬的人表示，「還OK，能做事，還不錯」、「不欣賞其他人」。

還有一位婦人則直言對幾位參選人的看法，「鄭寶清，我覺得是民進黨最後的良心，有良心的人，在民進黨待不下去」。被問到若遇到鄭運鵬想對他說什麼話 ，婦人說，「我不想跟他說話」；另若遇到林智堅，她想說的「先回去把書讀好再說」；至於張善政 ，她認為 ，「至少是有認真讀書的人 ，他的學歷是真的，而且他是真的是有在做事的人」。