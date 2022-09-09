高雄市長陳其邁（前左二）9日出席旗山區農村奧運會，他與民眾合影。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁9日到旗山區出席農村奧運會活動，對於8日探望城中城兩位居民，他表示，8日是以首長、社工與同仁身分，持續關心受災居民，以及往生者的家屬，會持續給予居民最好的照顧。

陳其邁說，於今年8月已經開始發放區段徵收的補償金，未來相關住戶會遷到前金區的七賢國中舊址，已經累計發放8億餘元新台幣預算。在生活方面，社工專案也有專人照顧，因此在中秋節前夕關心居民的生活狀況，也會持續給予照顧。

至於參加農村奧運會，陳其邁表示，在邱立委的努力下，有5400萬元新台幣預算，加上水保局的預算，讓農村有好的經濟模式，讓年輕朋友回到農村，活絡農村經濟，讓社區長輩得到最好的照顧。

陳其邁說，在農村有看到很多精彩感人的故事，像圓富社區，原來是一個比較沒落的社區，人口老化非常嚴重，但因為年輕人回到故鄉，讓社區能夠恢復更多的生機，讓社區長輩獲得更好照顧。在農村再生計畫裡，市政府包括農業局也協助像冷鏈，或電商、農產品行銷，希望能夠維持農村好的經濟運作方式，讓農村能夠永續發展。