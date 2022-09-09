新店交叉路口餐貨車漏油 連3輛機車打滑慘摔 18:222022/09/09 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區中央路及十四張路交叉路口，今下午5時25分左右有3輛機車接連打滑自摔。（警方提供／李奇叡新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方到場調查，發現是行動餐貨車漏油導致。（警方提供／李奇叡新北傳真） 警方已聯絡清潔隊到場清除路面油漬。（警方提供／李奇叡新北傳真） 新北市新店區中央路及十四張路交叉路口，今下午5時25分左右有3輛機車接連打滑自摔，警方到場調查，發現是行動餐貨車漏油導致，已聯絡清潔隊到場清除路面油漬；至於7名傷者則皆受輕傷，意識清醒，送往新店慈濟醫院治療，並無大礙。 中秋連假湧返鄉車潮 新店警疏導石碇坪林匝道車流 市民大道火燒車 駕駛聞焦味下車瞬間起火 國道1民雄段化學槽車摔落邊坡 車流嚴重回堵 #貨車 #漏油 #打滑 #新店 #路口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三牌怪車路上趴趴走 回收業駕駛繳萬元罰款又吃官司 14:172022/09/06 社會 小貨車下坡高速過彎撞扁女路人 網嚇：瞬間人就沒了 12:322022/08/29 搜奇 萬里小貨車火燒車 疑施工火星掉落造成 11:222022/09/05 社會 雙門跑車停紅燈躲太陽 網友狂轟：乾脆不要開車 16:132022/08/31 社會 彰化老翁騎電動車穿越馬路 慘遭貨車撞上慘死 13:422022/09/08 社會 北宜路汽修廠火災 小黃狗嗆傷急掛氧氣罩 20:412022/09/02 社會 花蓮深夜驚爆追砍事件 1人被砍到重傷未脫離險境 10:482022/09/01 社會 新店中興路左轉車流多 人車號誌分流提升行人安全 12:352022/08/31 生活 新店陽光公園驚見棄養鴨 動保員涉水追百米抓回 13:052022/08/28 生活 台南採文蛤誤觸高壓電 3人成焦屍 04:102022/09/07 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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