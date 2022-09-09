警方到場調查，發現是行動餐貨車漏油導致。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方已聯絡清潔隊到場清除路面油漬。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區中央路及十四張路交叉路口，今下午5時25分左右有3輛機車接連打滑自摔，警方到場調查，發現是行動餐貨車漏油導致，已聯絡清潔隊到場清除路面油漬；至於7名傷者則皆受輕傷，意識清醒，送往新店慈濟醫院治療，並無大礙。