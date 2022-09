英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)高壽96歲離世,在其上位70年內帶領英國走過冷戰、經濟危機、進出歐盟、福克蘭戰爭、蘇聯解體等重大事件,而她留給後世的除睿智的處事態度外,她的優雅鮮明的造型也深植人心,除了經典的色票穿搭外,包包、鞋子、雨傘等配件也有需多值得深挖的小故事。

全身亮色 腳下素色單品保持高雅

英女王伊莉莎白二世的亮色系搭配,是其最具個人特色的標誌,不過若仔細觀察不難發現女王獎上的鞋,通常多以漆皮的黑色或白色跟鞋為主,尤以Anello & Davide,該品牌創立於1922年,最早以製作舞蹈鞋和舞台表演用鞋起家,並於2001年獲得女皇授權認證(Royal Warrant by Her Majesty the Queen),據外媒表示品牌每年都會為他訂製新鞋,據悉女王特別鍾情於品牌黑色設計,其中又以鞋面飾有黃銅鏈飾的單品最受女王喜愛。

伊莉莎白二世是Launer London手袋愛用者,更經常運用手袋與隨扈打暗號。(路透)

包包收藏上百件 擅用「暗語」不失禮

伊莉莎白二世經常配帶絲巾出席公開場合。(CFP)

另外包款部分,也是少數女王色彩選則上偏愛黑色系的單品,其中在出席公開場合時,最常攜帶的品牌英國品牌Launer London手袋,由於女王經常需要與人握手,故其最常使用的包括兩經典型號The Royale、The Traviata等,具有長堤把可挽在手上的款式,據悉女王收藏200個以上該品牌皮包。另外根據英國王室傳記作家維克斯(Hugo Vickers)透露,包包不但是女王的穿搭單品外,更是讓她與外人互動不失禮的秘密武器。維克斯表示,女王還會利用手袋打暗號,讓隨扈幫忙解圍,例如平時女王習慣把皮包掛在左手腕,如果她想結束這段談話時、就會把皮包換到右手,隨扈便會有技巧地打斷談話,讓女王展現親民一面的好幫手。。

英女王伊莉莎白就連雨傘也都會根據當日穿搭做搭配。(CFP)

雨傘、絲巾有學問

多雨的倫敦,讓女王出席活動時不免經常碰到下雨,屆時可見女王都能拿出與當天穿搭同色系的雨傘,且透明(PVC)的傘面還不會遮擋到女王的容顏,這款由創立於1965年的Fulton所設計的皇家晴雨傘,包覆性高又具有透明度的外形設計,使其獲得皇室認證,而該款造型雨傘則因具有點圓滾、可愛雨傘的造型神似鳥籠,故也被稱為「鳥籠傘」。由於根據英國傳統文化,佩戴帽子是彰顯身分、地位、權力的象徵,甚者在公共場合如果不佩戴帽子,還可能會被視為失禮的表現,因此,女王每次亮相都不會缺少帽子,或是綁上絲巾,其中女王最常配戴的便是Hermes、英國品牌Burberry的絲巾,而他最常配戴的方式則是習慣將方形頭巾摺成三角形後,包上頭後再將頭巾兩角繫上兩個結。