英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）高壽96歲離世，在其上位70年內帶領英國走過冷戰、經濟危機、進出歐盟、福克蘭戰爭、蘇聯解體等重大事件，而她留給後世的除睿智的處事態度外，她的優雅鮮明的造型也深植人心，除了經典的色票穿搭外，包包、鞋子、雨傘等配件也有需多值得深挖的小故事。

全身亮色 腳下素色單品保持高雅

英女王伊莉莎白二世的亮色系搭配，是其最具個人特色的標誌，不過若仔細觀察不難發現女王獎上的鞋，通常多以漆皮的黑色或白色跟鞋為主，尤以Anello & Davide，該品牌創立於1922年，最早以製作舞蹈鞋和舞台表演用鞋起家，並於2001年獲得女皇授權認證（Royal Warrant by Her Majesty the Queen），據外媒表示品牌每年都會為他訂製新鞋，據悉女王特別鍾情於品牌黑色設計，其中又以鞋面飾有黃銅鏈飾的單品最受女王喜愛。

伊莉莎白二世是Launer London手袋愛用者，更經常運用手袋與隨扈打暗號。（路透）

包包收藏上百件 擅用「暗語」不失禮

伊莉莎白二世經常配帶絲巾出席公開場合。（CFP）

另外包款部分，也是少數女王色彩選則上偏愛黑色系的單品，其中在出席公開場合時，最常攜帶的品牌英國品牌Launer London手袋，由於女王經常需要與人握手，故其最常使用的包括兩經典型號The Royale、The Traviata等，具有長堤把可挽在手上的款式，據悉女王收藏200個以上該品牌皮包。另外根據英國王室傳記作家維克斯（Hugo Vickers）透露，包包不但是女王的穿搭單品外，更是讓她與外人互動不失禮的秘密武器。維克斯表示，女王還會利用手袋打暗號，讓隨扈幫忙解圍，例如平時女王習慣把皮包掛在左手腕，如果她想結束這段談話時、就會把皮包換到右手，隨扈便會有技巧地打斷談話，讓女王展現親民一面的好幫手。。

英女王伊莉莎白就連雨傘也都會根據當日穿搭做搭配。（CFP）

雨傘、絲巾有學問

多雨的倫敦，讓女王出席活動時不免經常碰到下雨，屆時可見女王都能拿出與當天穿搭同色系的雨傘，且透明（PVC）的傘面還不會遮擋到女王的容顏，這款由創立於1965年的Fulton所設計的皇家晴雨傘，包覆性高又具有透明度的外形設計，使其獲得皇室認證，而該款造型雨傘則因具有點圓滾、可愛雨傘的造型神似鳥籠，故也被稱為「鳥籠傘」。由於根據英國傳統文化，佩戴帽子是彰顯身分、地位、權力的象徵，甚者在公共場合如果不佩戴帽子，還可能會被視為失禮的表現，因此，女王每次亮相都不會缺少帽子，或是綁上絲巾，其中女王最常配戴的便是Hermes、英國品牌Burberry的絲巾，而他最常配戴的方式則是習慣將方形頭巾摺成三角形後，包上頭後再將頭巾兩角繫上兩個結。