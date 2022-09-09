查爾斯三世國王宣佈為王室延長哀悼期，在他心愛的母親伊麗莎白女王葬禮後的第七天結束。

白金漢宮聲明中說：「在女王陛下去世後，國王陛下希望從現在，到女王葬禮後的第 7 天，進行一段時間的皇家哀悼。葬禮的日期將在適當時候發布。」

白金漢宮不會有實體弔唁書，但可在皇家網站上，為希望留言的人提供在線弔唁。

所有王室官邸都將繼續對公眾關閉，直到女王的國葬結束後才開放，國葬預計於 9 月 19 日星期一舉行，不過還未得到官方確認。這段時間民眾可以在指定獻花地點獻花致意。