多次竊盜、詐欺前科的柯男，缺錢花用竟打起學童主意，見4名國小學生可欺，佯稱手受傷要借錢看醫生，好心的10歲男童取出錢包要拿10元借他，柯男竟搶走錢包逃逸，錢包內有現金200多元及寶可夢卡。警方獲報拘提柯男，柯男全盤否認，法官以他手段惡劣、卸責狡辯，依對兒童搶奪罪判刑10月，可上訴。

正值青壯年的柯男因缺錢花用，竟鎖定小學生下手，今年5月2日下午4時許，在中市南區1處公車站候車亭，遇到4名年齡10歲到13歲不等的國小學童，他們放學後，結伴去安親班上課。 柯男見機不可失，向其中的10歲男童詐稱，他手受傷，要借錢看醫師，天真善良的男童不疑，從外套取出錢包，要拿10元借給他。

沒想到，柯男竟猛從男童手中搶走錢包，拔腿就跑，事後，男童與父親向警方報案，警方調閱附近監視影像，將柯拘提到案。柯男否認向小朋友借錢、搶錢包，辯稱他手受傷要去醫院就診，只是向小朋友問如何搭公車，但行程說法卻多處矛盾。

法官勘驗附近監視器影像，發現柯男行經候車亭時，剛好有輛公車停車，他沒向下車乘客或司機詢問，反而向小朋友問話，不符情理，且柯男影與學童交談後，即跑離該處，相當可疑；並有多名學童作證，柯搶錢包。據了解，學童被搶錢包內有寶可夢卡16張、新台幣百元鈔票2張及零錢70元。

法官以柯男正值青壯年、竟鎖定身形矮小、無力抵抗的國小學童下手，嚴重傷害想為作善事的學童心靈，下手搶奪手段惡劣，且犯後狡辯無悔改之心，依成年人對兒童搶奪罪判刑10月。