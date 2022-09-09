網路上流傳一段影片，有名女子衣著單薄，只穿類似內衣褲的表演服裝，在音樂及掌聲的簇擁下大跳艷舞，旁邊有群長者拍手叫好，女子更將老人的手放到自己身上，該地點遭爆料是位於八德區的桃園榮家。對此桃園榮家回應，中秋節為華人3大節慶，日前有安排15分鐘小型演唱秀，由歌手熱舞演唱，過程中動作太過熱情火辣引發討論，深表遺憾，日後辦活動會更謹慎注意。

影片中可見女舞者表演過程中，不僅躺下並將雙腳打開，雙手更在身上私密部位游移，引發聯想，隨後更靠近周遭的長者，將長者的手放在自己的胸部上面晃動，使得在場的長者們驚呼聲不斷，尺度相當大。

桃園榮家回應，中秋節為華人3大節慶，但受疫情影響，已停辦理晚會性質節慶約2年多，考量榮家長輩多是單身榮民，每逢佳節倍思親，為緩解長輩因過節到來的孤獨感，消彌疫情期間造成的人際藩籬，往年都會安排歡聚熱鬧的秋節活動，該場表演是7日辦理中秋月光晚會活動，對養護堂行動不便的長者安排15分鐘小型演唱秀，活動內容主要為歌手熱舞演唱、享用月餅點心及抽獎。

桃園榮家說，這次前來表演的歌手舞者為使年邁長輩感受熱情活力，主動親近長輩炒熱氣氛，但因舞者的動作太過熱情、火辣而引發熱議，對此深表遺憾，日後辦理活動會更謹慎、改善。