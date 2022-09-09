中秋連假3天，台中市醫護人員仍繼續接種服務，衛生局長曾梓展9日至文心森林公園疫苗接種站慰勞醫護人員。曾梓展說，民眾休假期間出遊，假期後確診數可能提高，台灣疫情屆時升溫，提醒大家外出落實防疫，保持社交距離。

衛生局長曾梓展到文心森林公園外展站巡視施打情況，因應COVID-19疫情，台中市醫護、基層防疫人員等不眠不休、犧牲假日持續提供接種服務，曾感謝醫護犧牲中秋佳節守護市民健康。

醫師施勝桓指出，文心森林公園疫苗接種站有「疫苗百貨公司」之稱，因目前供應的6種疫苗劑型都有，且全年無休，施打逾3.5萬劑；10月1日將開打的流感疫苗，及次世代疫苗也將會有。

台中市衛生局表示，文心森林公園外展站於去年12月25日起開設，9日止共設站215天，接種3萬5146人次，1天最多接種1475人次。

衛生局說，文心森林公園外展站提供莫德納、兒童BNT、成人BNT（12-17歲優先）、Novavax、幼兒莫德納及幼兒BNT等6種疫苗；另東協廣場（2樓台中跨境體驗示範基地）接種站提供莫德納及成人BNT（12-17歲優先）供民眾接種。

衛生局指出，截至9日上午8時，台中市新冠疫苗第1劑接種人數為275萬6410人，全人口涵蓋率為98.35％，完成第2劑接種人數為257萬3613人，第2劑涵蓋率為91.83％，第3劑（追加劑）接種211萬9696人，第3劑涵蓋率為75.63％，第4劑（第2次追加劑）接種30萬7416人，第4劑涵蓋率為10.97％；總計接種為779萬6220人次。