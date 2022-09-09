經過2年的中印邊境衝突導致外交關係緊張之後，印度政府發表聲明表示，印度和中國的軍隊已開始在喜馬拉雅山西部的戈格拉─溫泉（Gogra-Hotsprings）邊境地區正式脫離接觸。外媒認為，發布這項聲明是為了中印首腦將於下周在烏茲別克召開的上合組織峰會上會面，希望在中印首腦會晤前營造良好氣氛。

《路透》引述印度消息人士報導說，兩軍脫離接觸是以協調和有計劃的方式進行的，旨在保持邊境的和平。「眼球對眼球式的接觸已經結束」，一位印度國防消息人士說。印中雙方達成了最新的雙邊協議，目前兩國之間的「實際控制線」（LAC）兩邊仍然集結了數以千計的士兵。

印度匿名消息人士說，「雙方軍隊已經脫離接觸，但是並沒有撤走，這是邁向更平靜的實際控制線的第一步。」

中國駐新德里大使館沒有立即回復《路透》的詢問。不過中共國防部在9月8日發布了簡短的新聞稿指出 ， 根據中印雙方第16輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位加南達坂一線部隊開始同步有計劃組織脫離接觸。這有利於維護邊境地區和平安寧。

報導說，印度和中國有一條長達3800公里且尚未劃定國界線的邊界，過去雙方曾就此達成協議，禁止在邊境使用任何槍支武器。不過，雙方部署於邊境的部隊近幾年曾多次發生肢體衝突，甚至造成雙方的人命傷亡。

從2020年6月以來，雙方軍長級會談已進行了16輪，並且都同時向邊境地區增兵以備不時之需，但由於高山地區補給不易，大量屯兵對中印雙方都造成困擾。目前雙方守軍並未撤離，只是從先前的接觸點向後移至實控線屯駐。