受到少子化衝擊，許多學校班級人數越來越少，甚至出現招不到學生的窘境，日前就有人發現，目前國中一個班級大多只有約20人，因此詢問網友：「你國中的時候，一個班級有多少人？」掀起許多人的回憶，想當年「擠到跟垃圾桶當鄰居」。

原PO在「PTT八卦板」好奇發問，想調查網友的國中時期普遍「一個班有多少人？」原PO回憶，自己讀國中時，一個班級約有40人左右，而他父母的年代則是50多人。然而，原PO近期去某國中當代理社團老師時，發現目前國中班級人數大約才20初頭，某些班級甚至不滿20人，讓他忍不住驚呼：「也差太多了吧」。

貼文曝光後，引起廣大網友討論，認為7年級生普遍一個班級都有50人以上，「55人左右，一個年級50幾班」、「50個，根本放牛吃草」、「80年代南部小鎮的國中，14個班級，一班50多人」、「60左右吧，教室都坐滿，滿到坐垃圾桶、資源回收桶旁邊」、「1987年高雄五福全校約8000人，早上升旗跟步兵師校閱沒兩樣」。

據國發會資料顯示，受疫情及虎年效應影響，今年總生育率再降至0.89人，推估新生兒出生數僅13萬多人，較去年減少1至2萬人，再創歷史新低。不過，台灣其實很早就出現少子化現象，尤其在偏鄉地區感受更明顯，今年8月中小學開學時，花蓮縣豐濱鄉港口國小新生數為0，瑞穗鄉奇美國小、豐濱鄉新社國小、富里鄉萬寧國小分別只有1位新生；而玉里鎮三民國中僅新增1名學生。