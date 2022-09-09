女星陳伊（伊伊）是女團「伊梓帆」的一員，也是中華職棒樂天桃猿的啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員，有甜美臉蛋加上魔鬼身材，笑起來還有可愛虎牙，讓她擁有大票男粉絲；陳伊近期參加《全明星運動會》人氣飆漲，昨（8日）分享穿泳裝清涼照，上岸動作大秀蜜桃臀，讓粉絲看了臉紅心跳。

陳伊在《全明星運動會》中有亮眼表現，讓人看到她啦啦隊女孩以外的一面，她也透露自己膚色一週比一週黑，努力練習也讓她變瘦了，還開玩笑說像是參加「瘦身大會」；昨日陳伊在IG分享3張游泳照，展示如何性感上岸，雖然身穿連身泳裝，渾圓蜜桃臀還是藏不住，傲人曲線全被看光。

有趣的是，陳伊表示這個性感上岸姿勢，是第三張照片主角教她的，當粉絲一看發現是同樣和她一起出演《全明星運動會》的男星曾昱嘉，讓網友先被陳伊好身材吸睛又被曾昱嘉嚇了一大跳，「好震撼」、「怎麼這麼會，笑死」、「害我嚇到」、「兩個人身材都很好？」、「姿勢100分」。

其實陳伊早在2013年就是啦啦隊員，在隊內人氣超高，但2015年因和梓梓、小帆拍攝「挺柱桌曆」，遭球團以違約及觸犯競業條款禁賽至年底，之後就退出球團，直到2021年才重回樂天女孩。