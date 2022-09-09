「Happiness咖啡館」在雲林縣斗六市中山路80號。（雲林縣府提供）

由社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會設立的「Happiness咖啡館」是雲林縣政府輔導設立第8家庇護工場，「Happiness咖啡館」推出愛心待用咖啡，需要者不分年紀、職業都能到店享用，拋開忙碌的生活，享受一下咖啡帶來的幸福。

雲林縣府勞青處長張世忠指出，「Happiness咖啡館」是縣府輔導設立的第8家庇護工場，可提供11名身心障礙者就業，目前有9名身心障礙者服務員及2名輔導員。

張世忠說，9名身心障礙者都經過職業評估及相關訓練，飲料、咖啡調製及服務都沒問題，但動作會比一般人慢一點，請客人耐心稍等一下。

Happiness咖啡館也提供免費「愛心待用咖啡」，斗六工業會林萬宗理事長率先響應捐贈30公斤鷹果咖啡豆作為愛心待用咖啡，只要民眾覺得需要喝一杯咖啡提神、舒壓、解憂、獎勵，都可以到店免費索取1杯，休息一下再出發。

佛教善心慈悲功德會理事長陳秀月表示，歡迎各界愛心人士響應認購，1杯50元，給予身心障礙者支持與肯定。咖啡館內除販售咖啡、甜點，另有中秋禮盒，歡迎各界朋友分享推薦。