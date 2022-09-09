金門金寧鄉四埔社區發展迅速，外來人口不斷移入，成為政經中心金城鎮主要的衛星聚落。縣長楊鎮浯偕金寧鄉長楊忠俊走訪當地照顧關懷據點，感謝社區理事長陳明助與總幹事黃美玲帶領20位多志工朋友，提供長輩關懷訪視、健康促進及老人共餐的貼心服務。

四埔社區照顧關懷據點是在今年7月設立運作，楊鎮浯在環保局長楊建立及社會處長董燊的陪同下，偕金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代鍾尚志、陳孝融、湖埔村長楊振嵩等人在中秋節前夕前往關心。

楊鎮浯表示，長幼照顧服務是縣府施政重點之一，近3年社區照顧關懷據點、共餐服務以及巷弄長照站的布建範圍和成效均有大幅成長，政策目標在推展各類長期照顧服務和建構社區照顧服務據點，結合並善用在地人力與既有資源，提供多元支持家庭與連續性的服務。

董燊處長也說明，金門現有41個社區照顧關懷據點(含1處試營運)，其中辦理定期共餐服務的有金城鎮前水頭、後豐港、小西門、金門縣長青會、金門縣銀髮族、金門城、富康一村金城新莊；金湖鎮料羅灣、西埔、下莊、山外、塔后、信義新村、正義、尚義、瓊林村；金沙鎮忠孝新村、碧山東店、大洋、西園后珩、金門縣溫馨之家關懷協會、斗門、官澳；金寧鄉古寧頭、盤山、榜林、昔果山、湖峰、安岐、后盤山西山；烈嶼鄉青岐、東林、羅厝、東坑等34個據點。不定期辦理的有金湖鎮新市；金城鎮庵前、東門里；金寧鄉湖南、四埔；金沙鎮浦邊；烈嶼鄉埔頭等7個據點。另今年新增4處據點(金城鎮富康一村、金沙鎮浦邊、金寧鄉四埔、烈嶼鄉埔頭)，將行政村里涵蓋率提升至88％；目前以「1行政村里至少設置1處社區照顧關懷據點」為布建目標。