高雄市6日出現首例登革熱個案，工務局、教育局均啟動登革熱稽查、預防機制，針對工地、校園巡查，杜絕登革熱源滋生。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市6日出現首例登革熱個案，工務局啟動登革熱稽查機制，要求警戒區內建築工地每天清消熱噴藥劑及隔週進行水噴藥劑，持續進行工區內積水處消毒工作。教育局也加強校園巡檢清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，降低疫情傳播風險。

工務局針對登革熱警戒區內清查共三處建築工地，建築工地周邊執行孳生源清除工作，特別是大型建案工地開挖支撐地下易積水處、地下室、機坑，容易於大雨過後積水而孳生大量病媒蚊，中秋連續假日期間亦要求工地須進行登革熱防治工作，工務局派員全程監督確認落實投藥消毒過程。

工務局呼籲警戒區內的公寓大廈，針對周邊道路排水溝投藥防治，務必落實「巡、倒、清、刷」，降低病媒蚊孳生風險，嚴防登革熱本土疫情擴散，若發現工地有需緊急處理情事或環境衛生管理有疑慮時，可透過市府服務專線1999或在上班期間向工務局建築管理處反映。

教育局長謝文斌9日下午到五甲國小巡檢校園環境，強調中秋連假期間仍應加強校園巡檢清除孳生源，學校對於疫情不能輕忽，防疫工作不因假期中斷。

謝文斌説，學校應針對校園常見陽點，如水溝、盆栽、廁所馬桶等熱點進行必要的防治工作，避免病媒蚊孳生危害師生健康。他還指示學校下週起持續透過課程、疾病防治週、登革熱孳生源加強清除日等多元管道，讓親師生了解防治登革熱的重要性。

教育局呼籲，杜絕登革熱疫情需要大家共同維護校園、生活環境衛生，請親師生、社區民眾也能共同落實居家環境自主管理、掃除容器瓶罐避免孳生病媒，一起杜絕登革熱疫情。