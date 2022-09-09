考驗眼力！1名婦人日前被發現身後背著與身上衣服「相同花色」的背包，乍看之下衣服與背包「融為一體」，形成最強的背包偽裝術，目擊者笑說是「防盜包」；照片曝光有超過5萬人按讚，網友說「扒手心累」、「若不是有水瓶，真的找不到」、「化有形於無形，最高(防盜)境界」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，1名婦人疑似坐在船上，身後背的背包有許多花草圖案，包括花瓣、枝枒、葉子等圖案，背包底色是靛藍色，而婦人的衣服竟與背包花紋幾乎「一模一樣」，同樣是靛藍色布料配上花草圖案，衣服與被背包乍看之下「融為一體」，讓原PO分享照片笑說是「防盜包」。

1名婦人日前被發現身後背著與身上衣服「相同花色」的背包，乍看之下衣服與背包「融為一體」，形成背包最強的偽裝術。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「扒手心累」、「我老花只看到水壺，包在哪裡」、「讓小偷無從下手，不知道要摸哪裏好」、「感覺是阿嬤自己做的，好可愛」、「客製化的嗎，想要買到同樣花色的，不是容易的事」、「阿嬤的背後有變色龍」、「若不是有水瓶，真的找不到」、「考驗眼力，差點沒看到」、「化有形於無形，最高(防盜)境界」、「我很努力的看，原來是保護色」、「當你問大姐包在哪裡，大姐：包在我身上」、「哇，這個一瞬間我覺得眼睛業障重，原來是最強隱形術」。