富邦悍將羅力離台進入倒數階段，今天賽前中信兄弟也送上Q版畫像，上頭有4名「羅力殺手」，包含改披藍袍的王勝偉，王勝偉感謝羅力為中職的付出，還開玩笑說：「我想羅力應該覺得很幸運現在跟我同一隊。」

賽前致贈儀式，兄弟由周思齊代表送上Q版畫，上頭畫上4位打羅力最好的兄弟球員，包含彭政閔、周思齊、張志豪及王勝偉。過去王勝偉披黃衫時，生涯對戰羅力打擊率高達3成19，他說：「剛剛看了圖片，對戰成績非常理想，我想羅力應該覺得很幸運現在跟我同一隊。」

今年從對手變成隊友，王勝偉也分享在羅力身後守備的感想，「我在守備時看他投球可說是藝術，他投球、掌握比賽節奏，投在最好的位置，這些都是時間經驗的累積，很感謝台灣職棒有他。」

之前許願希望能換到羅力球衣的周思齊今天願望達成，他說：「我覺得很光榮也很榮幸能跟他對戰，他的自律維持得這麼好，這幾年能跟他成為對手，很謝謝他，從他身上學到很多，很開心能得到他的球衣，真的非常光榮。」

羅力十分感謝2位的讚美，他笑著說：「看了一下我才知道勝偉打我3成，思齊打我8轟，真的很厲害。」他也感謝所有洲際現場球迷給他的支持，「每次來兄弟主場時都看到大家帶來滿滿的活力，所以每次打球都很開心。」