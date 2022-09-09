立委費鴻泰在中秋連假第一天參加不少鄰里活動。（費鴻泰提供）

今天是中秋連假的第一天，立委費鴻泰一大早就開始參加鄰里地方中秋活動。因為今年的年底有市長跟議員、里長選舉，候選人都想趁連假參加各里社區辦的活動，多跟選民互動和爭取支持，費鴻泰和服務團隊參加各里活動，配合里長和地方團體把活動辦得更好。

今天的中秋活動多采多姿，令人印象最深刻的就是『里長化身嫦娥姐姐』，費鴻泰早上去雙永國小，參加信義區永春里舉辦的中秋活動，大老遠看到許蕙蘭里長扮演的嫦娥姐姐主持活動，費鴻泰稱許里長是信義區最佳嫦娥代言人，令里民們這個節日過的真有感覺。永春里內大小朋友攜老扶幼都來參加，還有小朋友聚集看魔術表演，現場熱鬧滾滾。

另外，信義區最年輕里長王雷凱今年雙喜臨門，剛剛喜獲千金，里長選舉一人登記，登記及當選；今天在里內公園辦理活動，特別邀請魔術師來表演，小朋友都超級開心。

剛好明天是土地公福德正神聖誕千秋，黎平社區理事長鍾美瑛帶領姊妹們正在搓湯圓慶賀土地公生日，費鴻泰團隊也一同來參與。