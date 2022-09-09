程予希在劇中飾演羽球隊隊員。（民視提供）

《決勝的揮拍》釋出海報，滿滿粉紅泡泡。（民視提供）

運動偶像劇《決勝的揮拍》(Rally for love)今天釋出前導海報人物篇，主演謝佳見跟程予希在球場的心動對望，為熱血的偶像劇增添不少粉紅泡泡感。

男主角謝佳見表示看到海報的時候，腦中還浮現大家一起打球拍戲的日子，很想念大家。他也安排這個月飛回馬來西亞看看家人跟朋友，把握時間和他們相處的時光，最重要的事要和他們一起相聚烤肉，過一個非常圓滿的團圓日子，也預祝觀眾朋友有一個美好的中秋假期。

女主角程予希表示一看到前導海報滿滿的回憶湧上心頭，非常期待可以看到這部戲播出；也很期待跟五虎將一起宣傳跑通告。而殺青後她低調飛出國，她說決定出國是非常臨時，但想到拍攝這部戲經歷非常多事件，也決定要好好去放鬆一下，調整腳步好好的體驗生活。被問到中秋節怎麼過，她表示因為人還在國外，決定吃個英式下午茶享受最後的渡假時光。

民視和馬來西亞Astro歡喜台合作的《決勝的揮拍》，除了有偶像演員飆戲，以及羽球運動選手李洋、王齊麟、王子維精彩客串演出之外，馬來西亞的羽球混雙好手吳柳瑩也來客串演出謝佳見的馬來西亞朋友，2人隔空搭戲讓首次參與電視劇的吳柳瑩高喊「很興奮！」

她更表示這一次拍攝的電視劇和羽球有關，對她來說有特別的意義，尤其知道許多羽球的球員也有參與演出，實屬覺得很榮幸，也很期待成品的播出。

《決勝的揮拍》全劇已完成拍攝，將在11月5日，每週六晚間10點於民視無線台播出；馬來西亞Astro歡喜台則是11月6日每週日晚間9點30分播出。