月圓人團圓！許多人早就和親友揪團烤肉，準備大快朵頤一番，不過有人卻因為準備食材大傷腦筋，一名網友抱怨，和友人約定烤肉聚會時要各自攜帶食材，但沒想到眾人不約而同都帶了吐司，算一算總共有7條，讓他無言地說：「是要開烘焙房喔？」

原PO在「PTT八卦板」崩潰發文，表示自己和同學在中秋節相約烤肉同樂，原本大家講好每人至少要帶3樣食材，到場如果發現食材不夠，再統一收錢，大夥一起去採買，但沒想到目前只來了五人，就已經蒐集了五條吐司，原PO無奈地說：「還有兩條吐司正在路上，是要開烘焙坊喔？」

貼文曝光後，許多網友忍不住笑意，紛紛留言，「可以辦烤土司趴，缺的食材就買草莓醬」、「吐司夾烤吐司佐吐司」、「笑爛，你們可以做吐司夾蛋」、「這些都是夠真的朋友，好好珍惜好嗎XD」、「不然你去問隔壁的要不要買」、「5條哪夠！你在哪？我再帶3條去」。

其實不久前也有鄉民發文詢問，「烤肉最不想看到的食物是什麼？」其中，份量多、飽足感高的吐司就被網友多次點名抱怨，「大家都帶根本吃不完」、「很多人不想出錢AA，就買最便宜的吐司」、「一大條是要吃多久？吃完就飽了」。