彰化縣芳苑工業區內的一家環保科技工廠，9日上午7點30分，移工掉落處理寶特平的濾標機被絞碎。（吳敏菁攝）

彰化縣芳苑工業區內一家環保科技工廠，中秋連假第一天，排班部分員工上工，上午7點30分，32歲泰姓越南移工被捲進濾標機槽體，被完全絞成碎肉，慘絕人寰的悲劇，讓員工全都人心惶惶，芳苑警分局和中區職業安全衛生中心進場調查，已勒令停工、並將依規定裁罰。

這次工安意外，初步調查，是在上午7點30分，移工和3年工作資歷的蔡姓作業員在同一組，一大清晨，移工可能事先已發現濾標機操作有點卡卡，關閉機器，將手深入開孔機，蔡姓員工不察，啟動開關，移工不小心，霎時從平台跌落、捲進磨碎機裡，屍首不見，只見血肉碎片。

悲劇發生後，工廠緊急通報，芳苑警分局和中區職業安全衛生中心進場調查，調閱監視器和訪談，警方並採樣肉片，進行DNA鑑定後，工廠才拆卸機器、取出碎肉，廠方也請來道士作法，不少員工飽受驚嚇、都哭了。整起事故責任歸屬還在釐清中。

中區職安中心通知仲介公司，據了解泰姓移工是合法移工、已婚，2018年來台都在這家環保公司上班，越南辦事處9日休假，已留言請通知泰男的家屬辦理委託相驗等事宜。

這起工安意外發生得相當突然，工廠是專門生產廢塑膠再生容器瓶片工廠，為環保署認證的回收處理場，推動循環經濟產業。工廠昨天拉起封鎖線，沒有公開對外說明，透過地方人士表示，撫卹和保險賠償等，都會依規定來辦理。

中區勞動職業安全衛生中心主任李文進表示，這家環保科技工作員工50多名，9日排班9名，事故發生在7點30分，主管還沒到場、尚未分派工作之前。

中區職業安全衛生中心主任李文進表示，目前已經勒令停工，設備槽附近沒有防護設備，將依法開罰3萬元以上、30萬元以下。