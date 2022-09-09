罕病基金會今年與全聯福利中心合作，推出病友藝術創作咖啡杯套。（王家瑜攝）

「2022躍動 罕見疾病基金會文創成果暨體驗展」今起至10月4日在中正紀念堂舉辦，展出超過百幅繪畫作品、裝置藝術、馬賽克拼貼、陶土等創作。（王家瑜攝）

在台灣，有超過1萬8000個罕病家庭，面對疾病的不確定性，猶如運動員在場上面臨競爭和低潮，因此基金會今年以「躍動」為主題，展出超過百件藝術創作，邀請民眾一同見證病友不畏挑戰的意志力。

「2022躍動 罕見疾病基金會文創成果暨體驗展」今天起至10月4日在中正紀念堂舉辦，展出超過百幅繪畫作品、裝置藝術、馬賽克拼貼、陶土等創作。罕病基金會創辦人陳莉茵表示，繪畫是最容易接觸、撫慰人心的管道，病友藉由藝術創作投入社會參與，讓生命無限寬廣。

37歲徐藝玲因罹患肌肉萎縮症病友，需長時間配戴呼吸器、以輪椅代步，今天特別從中部北上出席開幕活動，向大家分享作品「帶球突破障礙」的創作理念。她將人生體悟放入畫作，畫中的運動員正在踢足球，但前方有很多障礙物，就如同人生中一定會有障礙，沒有人總是順遂的，必須突破障礙才能到達最終目的地。

徐藝玲今年首次參與罕病基金會在中部辦理的繪畫課程，因為手部力氣薄弱，加上視力模糊，雖然可以持筆創作，但換筆等動作需要旁人協助。她感性表示，如果沒有家人，自己不可能完成這張畫，「繪畫對我來說是一種療癒，即使很困難，也是最快樂的事。」

罕病基金會自2004年開始籌辦繪畫班，並陸續增設禪繞畫班、LINE貼圖班，讓病友們透過創意及想像力發想，創作出生命的無限可能。集結北中南三區病友的藝術創作，今起舉辦文創成果暨體驗展，除了展出豐富的藝術創作，也邀請民眾展期間每周末參加趣味課程和體驗活動，一起感受罕病病友的非凡創造力。