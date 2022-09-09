在微博擁有超過129萬粉絲的直播主「七哥」張琪格，近日捲入性愛片外流風波，讓她無奈澄清「不想說太多，已經交給警方了」，今(9日)更硬起來表示已經向法院提交訴訟相關資料。

近日網路流出聲稱是張琪格跟一位抖內金主的性愛影片，雖然影片中女子並未露臉，但因為直接點名她，仍引起網友熱議，不過粉絲都抱持懷疑態度，對此，張琪格也發聲表示「不想說太多，已經交給警方了，等回執出來我會發出來，包括立案訴訟取證已經做好了。全有書面公章文件之後我會發出。」

張琪格否認視頻主角是她。(圖／取自張琪格微博)

張琪格透露已向法院立案。(圖／取自張琪格微博)

而今張琪格再次發文強調「所有發視頻、傳播視頻造謠、寫文章造謠的人，我已經向法院提交了訴訟材料，我不會發什麼律師函，我直接提交訴訟」。並曬出網上立案截圖，直言「有些東西你以為你刪了我就沒取證嗎？我昨天發聲之前我就全部取證完了。刪了也沒用！」

她也表示就算要用很長的時間，也會給自己一個交代，警告「如果再有人惡意傳播編造視頻，我也同意手軟」，粉絲見狀也紛紛支持她維權的舉動。張琪格外型美豔、還有E級火辣身材，是知名遊戲博主，在微博有129.5萬粉絲追蹤。