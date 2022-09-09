前立委郭正亮。（資料照片）

美國參議院外交委員會14日將審議《台灣政策法案》草案（Taiwan Policy Act of 2022），前民進黨立委郭正亮表示，這項法案值得大家共同關注，因為美國參議院通過機率非常高，只要參議院通過，台海風暴就開始了！且會主導未來美國和台灣的選舉，都會籠罩在此氛圍之下，比裴洛西來台更嚴重，空前震撼！

郭正亮9日在《新聞大白話》指出，這是美國有史以來，戰略最清晰的法案，而且有法律約束力，不像以前都是授權法案。

郭正亮分析，《台灣政策法》不是《台灣關係法》的加強版，而是新的法案。除了共同防禦以及承認台灣這兩個動作沒做之外，其他全部都做了，包括介入台灣軍事規劃、執行細節，都寫進去。另外駐美代表處改為台灣代表處，並成為非北約成員的主要夥伴，每一項目都非常敏感，也就是美國國會要主導美台關係，提升到戰略清晰的程度。

郭正亮直言，國民黨、民進黨都很難拒絕，可是一定有後果。

民主黨籍的參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez）與共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）4月訪問台灣後，提出《台灣政策法案》草案。內如包括賦予台灣「主要非北約盟友」地位、要求美國國務院將我國駐美「台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」。也把把提供台灣「防衛性武器」的文字，改為「可嚇阻解放軍侵略行為之武器」。