今天是台灣狗狗日，在此前夕，服務7年的警犬多多宣告退役，新北市長侯友宜趁這個特別的日子，頒發榮譽獎牌給警犬界的新北女力，感謝牠為這塊土地的奉獻！

侯友宜在臉書貼文表示，多多專責爆裂物及毒品偵搜，盡忠職守協助維護治安，在國內各大重要活動現場都能看得到牠「威風凜凜」的身影。一路走來堅守崗位、為民服務，堪稱警察弟兄們最得力的夥伴。

多多剛加入警犬隊陣容時，還是隻才2個月的大的小拉拉，領犬員說多多小時候很怕走樓梯，他花了很多時間，甚至在休假時，帶著多多去練習爬各種高高低低的樓梯，幫助多多克服工作上遇到的困難，一轉眼多多已經在警犬隊服務7年，現在就要卸下重擔，準備迎接牠的退役生活，恭喜多多光榮退役，九九狗狗節希望多多健康平安久久。

侯友宜說，不只多多，所有的毛寶貝都是我們最忠實的好朋友，更是我們一輩子的家人，讓我們用更多的愛，不只在狗狗節這天 ，每一年365天，都要愛護每個毛寶貝！