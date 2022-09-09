果粉們期待已久的蘋果iPhone 14系列智慧手機於8日正式發佈，多項新功能引發不少討論。許多媒體特別注意到，在美方對中國實施多面向高科技禁運的情勢下，蘋果新發表的產品仍與中國緊密相連，陸媒表示，這次新機發表凸顯了中國供應鏈地位。

陸媒《環球時報》指出，8日發佈的iPhone 14系列手機將於本月16日起在中國陸續發售。北京三里屯的蘋果商店還沒有見到iPhone 14系列手機，由於新機型還沒有正式發售，店內的顧客不多，但已經有人在諮詢iPhone 14的性能和價格。

報導表示，包括《彭博》在內的多家外媒在報導iPhone 14時均提到一個背景：蘋果正在試圖將供應鏈更加多元化，而這很可能為新款手機的按時交付帶來挑戰。此前，iPhone的生產很大部分都依賴中國，但外媒近期披露，iPhone手機很可能開始同步在印度製造。

《日本時報》的報導明確表示，iPhone 14的研發過程還是表明，蘋果要真正脫離中國將會多麼困難。報導援引4名熟悉蘋果新業務的人士及分析師的話稱，蘋果的中國員工和供貨商為iPhone所貢獻的全方位勞動和精密零部件，堪稱前所未有，當中涉及製造與設計，以及揚聲器和電池等多個方面。中國的關鍵貢獻反映了過去10年的技術進步，以及中國工程師在iPhone研發中的參與度達到新高。根據蘋果2021年公佈的全球200大供應商名單，中國企業（含香港、臺灣）共計96家，占比近半。

儘管iPhone 14、iPhone 14 Pro等新機型在中國的起售價格沒有上漲，但不同內存版本均有幅度不同的漲價。除了中國之外，iPhone 14在美國以外的國家和地區價格都有上漲。許多網站與買家抱怨，「iPhone 14在歐盟賣得太貴了！」只有美國的媒體覺得驚喜，因為在美國市場沒有漲價。

《華爾街日報》認為，因為美國經濟惡化的風險已經威脅到消費者支出，因此蘋果不想因價格因素削弱需求。《環球時報》則引述專家分析認為，蘋果在美國本土和海外的定價差異，可能是出於區域市場重要性考慮。美國是其市場核心，蘋果需要保持低價與三星等品牌展開競爭。