白金漢宮9日表示，於格林威治標準時間1200(台北時間晚間8點)，在倫敦海德公園、倫敦塔與火車站鳴響皇家禮炮， 為紀念女王生命中的每一年，因此禮砲將鳴放96響。

稍早之前，大英國協成員的澳洲與紐西蘭，各自選在整點時間鳴放禮砲。澳洲在當地時間下午4點，在坎培拉國會大廈外舉行禮砲鳴放；紐西蘭是在首都威靈頓的港口邊鳴響。

在英國的禮砲儀式，除倫敦以外，還有愛丁堡城堡、斯特靈城堡、伍爾維奇、加德夫、貝爾法斯特、普利茅斯、多佛城堡、約克、加的夫城堡、北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡和直布羅陀等地舉行。

英國海軍顯然特別隆重，皇家海軍今天在樸茲茅斯基地舉行了117響禮炮。

文章來源：Queen Elizabeth II: when, what time and where will gun salutes take place across UK to mark Queen’s death
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