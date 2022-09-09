知名直播主連千毅6日涉嫌NFT詐騙洗錢，遭刑事局逮捕，當場還被搜到大量「假貨」，但在檢方偵訊後以20萬元交保；連千毅昨（8日）在臉書祝賀粉絲們中秋佳節快樂，心情看起來不受影響，今（9日）又帶妻小去買廖老大連鎖手搖飲料，表示青茶不錯喝之外，更不忘喊話「大家發大財，以和為貴」。

連千毅先前遭YouTuber「勾起你心中的惡」揭發用NFT詐騙，雙方隔空交戰更引起警方關注，才暫時平息糾紛。之後有直播主跳出來稱受到連千毅NFT詐騙，崩潰報案；在刑事局經過數日蒐證，6日逮捕連千毅和助理等4人，還被發現現場一堆「假貨」，引起熱議。

而連千毅在交保神隱一天後，昨晚7點在臉書發分享聚會照，還祝賀大家「中秋佳節快樂！連假快樂！大家大賺錢」，像是完全沒發生任何事情，心情不受影響；他今晚更帶著妻小出門，還去買廖老大連鎖手搖飲，稱讚遇到一位年輕老闆，滿意對方的服務態度。

另外連千毅喝完也說，「青茶還不錯喝」，更表示好不好喝見仁見智，「應該是各加盟店有沒有用心去做好這門生意」，最後不忘祝大家發大財，也意有所指地寫下「以和為貴！」網一看都推測似乎在講廖老大和館長近日槓上一事。