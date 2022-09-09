香港4日發生一起嚴重車禍，1名重機女騎士在行經石澳道「手臂彎」時，突然失控闖到逆向車道，遭1輛白色藍寶堅尼迎面撞擊，女騎士當場撞飛、翻了數圈後著地，事後昏迷倒在地上，事發影片與照片相繼曝光，網友直呼「女騎士要賠慘了」、「全世界的猴子都一個樣」。

有網友在臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片與圖片，只見當時一處山路彎道上，1輛重機在過彎時疑似壓車角度過大，造成女騎士直接撞上車頭，騰空飛起並翻轉數圈後重重摔地，重機也當場粉碎，後來還遭另輛轎車撞上，在地面旋轉多圈，而女騎士事後倒在地上的照片也曝光。

1名重機女騎士在行經彎道時，突然失控闖到逆向車道，撞擊1輛白色藍寶堅尼，女騎士當場被撞飛、騰飛翻滾數圈著地，事後昏迷倒在地上。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」）

1名重機女騎士在行經彎道時，突然失控闖到逆向車道，撞擊1輛白色藍寶堅尼，女騎士當場被撞飛、騰飛翻滾數圈著地，事後昏迷倒在地上。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」）

據悉整起事件發生在香港，香港石澳道4日發生1名26歲李姓女重機騎士騎乘重機時，行經俗稱「手臂彎」的彎道時失控至對向，當場與1輛藍寶堅尼撞上，女騎士凌空飛起，重機殘件四散，事後李女手腳及臀部受傷，由救護車送醫救治，目前情況仍相當嚴重。

影片曝光網友留言「二隻白牛表示：我們當時害怕極了」、「全世界的猴子都一個樣」、「看她裝備，一定gg」、「香港沒有應注意未注意這種鬼解釋，跨越實線撞到對向就是違規的負全責」、「這個乾脆直接睡過去吧，醒來還不知道要負債多少」、「沒錢建議就下去了，醒來看到賠償更加生不如死」、「只能以身相許了」。